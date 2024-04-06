سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 أبريل 2024

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، السبت 6 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد، خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم، السبت:

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، السبت، في البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، السبت، في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، السبت، في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.62 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك “مصر، والمصرف العربي الدولي، وHSBC” نحو 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، السبت، في البنك المركزي المصري نحو 12.61جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك “المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد، الأهلى” نحو 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك “كريدي أجريكول، الاستثمار العربي” نحو 12.60 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.60 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك قناة السويس نحو 12.57 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.57 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التجاري الدولي CIB نحو 12.56 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 12.55 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 12.54 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 12.48 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 12.48 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى نحو 12.43 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة إلى نحو 12.33 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 12.31 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الأفريقي نحو 12.29 جنيه للشراء و 12.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.29 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.20 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم، السبت، بنحو 12.65 جنيه.