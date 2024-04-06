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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت 6 أبريل 2024

صدى البلد

شهدت أسعار العملات العربية حالة من التباين أمام الجنيه المصري بختام تعاملات الأسبوع في البنوك.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم السبت 6 أبريل 2024.

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:
جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم السبت في البنك الأهلي كالآتي:

استقر سعر صرف الدينار الكويتي - أعلى العملات العربية سعرا - مقابل الجنيه المصري نحو 153.16 جنيه للشراء و154.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي عند 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.89 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.01 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع.

بنك مصر
جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت، أعلى العملات العربية 154.09 جنيه للشراء و154.26 جنيه للبيع مقابل 154.33 سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 7 قروش.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.90 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.34 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك المركزي 
سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي  نحو 153.72 جنيه للشراء و154.29 جنيه للبيع مقارنة بـ154.28 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 11 قروش.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.96 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 
وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

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