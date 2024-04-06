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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول الرئيس السيسي إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر| فيديو

صدى البلد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة؛ لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر. 
 

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احتفال ليلة القدر.. وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي نسخة من موسوعة رؤية

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بآيات من الذكر الحكيم.. بدء فعاليات احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

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لقطة محبة وتقدير بين الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

 

 

تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، بحضور  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

كما من المقرر أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.

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وصول الرئيس السيسي إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر| فيديو


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