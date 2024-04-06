بطل السلام|وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بجائزة برلمان دول البحرالمتوسط 2024

قدم وزير الاوقاف محمد مختار جمعة خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه ولاية جديدة مستحقة عن جدارة قائلا : قاد الشعب المصري فيها كلمته بما لم يقوله من قبل، سائلا الله العلي العظيم ان يحعلها ولاية خير وبركة علىمصر وعلى أهلها اجمعين وأن يجزيك خير الجزاء عما قدمته وتقدمه لخدمة دينك ووطنك الذي شهدت فيه عمارة بيوت الله عز وجل في سيادتكم نهضة غير مسبوقة".

واستكمل وزير الاوقاف:" يسرني أن أهنئ سيادتكم بفوزكم بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤ بعنوان " بطل السلام" مؤكدا أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على صنع سلاما حقيقيا، فالسلام الحقيقي هو الذي له قوة رشيدة تحميه".



واسترسل جمعة أن الثمرة الحقيقية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته إنما هي في حسن فهمه وتدبره وحسن العمل به ومدي التزامنا بأخلاقه وتعاليمه.