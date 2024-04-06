منافسة صعبة..هل يخطف محمد صلاح لقب هداف الدوري الانجليزي ؟

يتصدر إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا، ويليه محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثاني برصيد 16 هدفا بالتساوي مع ثلاث لاعبين قبل الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32



1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

2- كول بالمر، تشيلسي، 16 هدفًا.

2- أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.

2- دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.



3- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

3- جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا.

4- فيل فودين، مانشستر سيتي، 14هدفًا.

5- بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” قبل إنطلاق الجولة الـ32.

وتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة