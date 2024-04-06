عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة صعبة..هل يخطف محمد صلاح لقب هداف الدوري الانجليزي ؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يتصدر إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا، ويليه محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثاني برصيد 16 هدفا بالتساوي مع ثلاث لاعبين قبل الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي.

txt

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن ليلة القدر.. تفاصيل

txt

الرعاية الصحية: نجاح اعتماد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى بالإسماعيلية من "الإسكوا"

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32


1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

2- كول بالمر، تشيلسي، 16 هدفًا.

2- أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.

2- دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.


3- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

3- جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا.

4- فيل فودين، مانشستر سيتي، 14هدفًا.

5- بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” قبل إنطلاق الجولة الـ32.

وتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة

هالاند صلاح ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو يسعى لتعيين مدير رياضي لنادي النصر السعودي..من هو؟

محمد صلاح يستعد لمواجهة نارية.. كلوب يكشف عن تفاصيل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد

متصدر الدوري .. من هو المرشح المحتمل لقيادة ليفربول خلفا ليورجن كلوب

خسارة كبيرة.. نجم استون فيلا يغيب عن فريقه لنهاية الموسم

يورجن كلوب: مشوار ليفربول صعب لكننا سنفوز بالدوري الإنجليزي

جوارديولا: لست متأكدًا من عودة هالاند لتشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

سيناريو درامي.. تشيلسي يتفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة غير متوقعة

الإطاحة ب 21 لاعب من قائمة نادي النصر السعودي..تصريحات تثير الجدل في دوري روشن

ترشيحاتنا

حزب الله يقصف موقع جل العلام ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان

محمد صلاح يكشف سر الجلوس على حافة السرير

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي .. وما حقيقة الرياح القادمة من أوروبا ؟| تفاصيل

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

اشتباكات عنيفة بين جماهير روما ولاتسيو قبل الديربي

منافسة صعبة..هل يخطف محمد صلاح لقب هداف الدوري الانجليزي ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ