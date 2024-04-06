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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: مركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك قدم 800 ألف خدمة طبية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح اعتماد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك باجتياز معايير الاعتماد القومية  (GAHAR) والمعترف بها دولياً من المنظمة الدولية للجودة (الإسكوا) (ISQua).

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، والتي تخطت 800.000 خدمة بما في ذلك أكثر من 9.000 عملية وتدخل جراحي تراوحت ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة، فضلًا عن إجراء ما يقرب من 200.000 جلسة غسيل كُلوي.

وقال البيان: “تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك 108 ماكينات جهاز غسيل كُلوي، بالإضافة إلى 3 غرف للعمليات بنظام الكبسولة المُتبع في أكبر الصروح الطبية العالمية، والمركز مجهز بالتجهيزات المتطورة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكُلى، كما يقدم جميع الحزم الطبية والعلاجية للمرضى طبقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية العالمية الخاصة بالكُلى كالفشل الكُلوي الحاد والمزمن، وأمراض الكُلى العامة، والغسيل الكُلوي، وأمراض حصى الكُلى، والتهاب الكلى، ويضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين، والأخصائيين لضمان تقديم أفضل الخدمات طبقًا لمعايير الجودة العالمية الخدمات، فيما بلغت تكلفة تجهيزات وحدة الغسيل الكلوي بالمركز 30 مليون جنيه”.

فيما يضم برنامج زراعة الكُلى في مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمستلك بالإسماعيلية، فريقاً متعدد التخصصات ويتمتع بخبرات واسعة، وهو ما يمكنه من تلبية جميع احتياجات مرضى الكُلى، من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة عالية، وقد استطاع المركز إجراء 11 زراعة كُلى بنسب نجاح عالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك يُعد أول مركز متخصص في علاج أمراض الكُلى والمسالك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يحصل على درجة الاعتماد القومية وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى كونه أول مركز يحصل على ترخيص زراعة الكُلى بإقليم القناة طبقاً للاشتراطات القياسية للجنة العليا لزراعة الأعضاء، الأمر الذى يسهم بدوره في زيادة ثقة المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من خلاله، والتي تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بحصول مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية الإسماعيلية، على درجة الاعتماد القومية  GAHAR لمدة 3سنوات، مثمنًا جهود كتية العاملين بالمركز وكل من ساهم بجهده للوصول لاجتياز معايير الاعتماد وفقًا للاشتراطات العالمية للجودة.

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