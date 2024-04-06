إجراء عاجل من سفارة إيران في بيروت بشأن استهداف القنصلية بدمشق

أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان في بيان "فتح سجل التعازي بشهداء العدوان الإسرائيلي الآثم والجبان الذي استهدف مقر سفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق (القسم القنصلي) وذلك يوم الاثنين المقبل، من الساعة الواحدة ظهرا لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقرها الجديد في بيروت".

وكان رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اكد ان الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق خطوة مجنونة وأميركا شريكة في هذه الجريمة

وحمل اللواء باقري في تصريحات له واشنطن المسؤولية الرئيسية في هجوم دمشق، مشبها الهجوم بأنه كان انتحارًا لإسرائيل

وتعهد اللواء باقري بألا يمر الهجوم الإسرائيلي بلا رد، مضيفا " لكننا من سيحدد توقيت العمليات ونوعها وطريقتها والرد سينفذ بدقة وسنجعل العدو يندم على فعلته"



وختم تصريحاته : المشروع الذي أعدّه الاستكبار العالمي للسيطرة الأبدية على العالم الإسلامي فشل بهمة المقاومة

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