في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

يصادف اليوم الـ 6 من إبريل عيد ميلاد الفنانة جميلة عوض، والتي أتمت عامها الـ 33.

وتحرص الفنانة جميلة عوض، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفضل جميلة عوض، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

كما تميل جميلة عوض، إلى اختيار المكياج بألوان غير تقليدية تكشف جمال عيونها وتواكب صيحات الموضة.

كما تفضل جميلة عوض، اختيار الشعر الطويل وألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها أنوثتها.

وإليكم صور جميلة عوض