6 قت.لى في هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على خاركيف.. شاهد

أطلقت روسيا، 32 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع وستة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وفقًا لقائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك.

وشنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا خلال الليل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد،حسب تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، إن الضربات الصاروخية على المدينة ألحقت أضرارا بمباني سكنية ومحطة وقود وروضة أطفال ومقهى ومتجر وسيارات.