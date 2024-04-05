أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإغلاق المجال الجوي أمام روسيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، اليوم الجمعة إن كييف تريد تحقيق إغلاق سماء الاتحاد الأوروبي أمام العبور الجوي إلى روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني: "فكرتنا هي منع الشركات الروسية والسياح الروس من استخدام سماء الاتحاد الأوروبي بشكل مريح"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار شميجال إلى أن هذا سيخلق مشاكل في الخدمات اللوجستية لروسيا، مما يجعلها أكثر تكلفة، وسوف يسبب عدم الراحة للمواطنين الروس.

وفي مارس 2022، أغلقت الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.

ورداً على الحظر الذي فرضته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رحلات الطائرات الروسية، أغلقت شركة "روسافياتسيا" الأجواء أمام شركات الطيران من 36 دولة.