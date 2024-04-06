أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية مباشرة؛ حيث كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، العديد من الحقائق المتعلقة بـ سد النهضة الإثيوبي، خاصة أكذوبة السد في إنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة.

وشارك الدكتور عباس شراقي، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: "أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة".

وقال الدكتور عباس شراقي إن التصريحات الإثيوبية تتوالى منذ سنوات حول نسبة البناء فى سد النهضة وإنتاج الكهرباء، ويبلغ عدد سكان اثيوبيا 130 مليون نسمة فى 2024، وإجمالى انتاج الكهرباء حاليا 5200 ميجاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية (السدود)، 8% رياح، 2% حرارية، وتأمل فى زيادتها إلى 17000 ميجاوات خلال العشر سنوات القادمة. الألف ميجاوات تكفي لحوالي 3.5 مليون نسمة (كما هو الحال فى مصر)، وبذلك فإن الكهرباء الاثيوبية الحالية تكفى أقل من 20 مليون.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الألف ميجاوات تكفى لنحو 3.5 مليون نسمة وبذلك فإن الكهرباء الاثيوبية الحالية تكفى أقل من 20 مليون نسمة، أو 40 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا، وطبقا للتصريحات الإثيوبية فإن أكثر من 60 مليون إثيوبى ليس لديهم كهرباء، وتحتاج إثيوبيا حوالى 37 ألف ميجاوات لكى تغطى جميع السكان، وبالتالى فإن لديها عجز يصل إلى 32 ألف ميجاوات.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن سد النهضة يحتوى على توربينين اثنين عند مستوى منخفض 565 م، قدرة كل منهما 375 ميجاوات عند انتهاء البناء، 11 توربين عند مستوى مرتفع 595 م بقدرة 400 ميجاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائى الإجمالى 5150 ميجاوات، ونظرًا لعدم التشغيل 24 ساعة فإن كفاءة السد أقل من 30% طبقا للدراسات العلمية، وبالتالى انتاج سد النهضة سوف يكون متوسط حوالى 1500 ميجاوات فقط وهذا يكفى لحوالى 10 مليون نسمة 12 ساعة يوميا، وفى حالة عدم تصديرها سوف يظل أكثر من 50 مليون إثيوبيى بدون كهرباء.

وتساءل الدكتور عباس شراقي، كيف يدعى المسئولين فى إثيوبيا أن كهرباء سد النهضة سوف تنتشل الشعب الإثيوبى من الظلام، والباقى منها سوف يضيئ الدول المجاورة، والأكثر من ذلك أن آخرون يدعون أن سد النهضة يمكن أن يحل مشكلة نخفيف الأحمال الكهربائية فى مصر.