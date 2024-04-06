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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع اقتراب عيد الفطر.. تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع الشرقية

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل فضلاً عن سرعة إستكمال أعمال الرصف والتطوير الجارية ، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين إستعداداً لعيد الفطر المبارك.

الشرقية تتجمل وتتزين إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات نظافة وتجميل لرفع تراكمات القمامة  من الشوارع ودهان البلدورات وغسل الأرصفة بالشوارع والميادين تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

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