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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع علم السعودية.. كريستيانو رونالدو يثير الجدل في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رونالدو، بجانب علم السعودية، وكتب: “أيام سعيدة”. 

ونجح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة النصر لتحقيق فوز كبير على أبها بنتيجة 8-0، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

رفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة بالمركز قبل الأخير.

شهدت المباراة ظهورا مميزا من رونالدو الذي سجل هاتريك في الدقائق 11 و21 و42، وقدم تمريرة حاسمة بالدقيقة 44 سجلها عبدالمجيد الصليهم.

البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين كريستيانو رونالدو موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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