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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاتحاد الدولى للشعراء يكرم الفنان عمار آل إبراهيم

صدى البلد

كرم الاتحاد الدولي للشعراء والأدباء العرب برئاسة الدكتور إيهاب البعبولي الفنان والمخرج  العُمانى « عمار آل إبراهيم » وذلك تقديراً لجهوده الكبيرة وعطائه المستمر  في دعم الحراك الثقافي والأدبي ودوره الريادى فى تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين الدول العربية وسلطنة عُمان  ومشواره الفنى المميز .

قام بالتكريم وتسليم درع الإبداع نيابة عن رئيس الاتحاد  الشاعر عصام بطاح المستشار الإعلامى ومفوض العلاقات العامة العربية بحضور الدكتور هشام عبدالعليم مستشار الاتحاد وعضو لجنة التدريب وأشرف بطاح رئيس لجنة المراسم والاستقبال وعضو لجنة العلاقات العامة الدولية وسيد عمر عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد ، والمستشار على زكى إدارة العلاقات العامة .

من جانبه  قال الشاعر عصام بطاح فى تصريحات له  أن القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية مشدداً على أهمية دور الدبلوماسية الثقافية والفنية  وتأثيرها الفعال  في حوار الحضارات وتبادل الثقافات  وترسيخ العلاقات وتعزيز الروابط وفتح آفاق لتبادل الرؤى والأفكار.

الجدير بالذكر أن المخرج عمار آل إبراهيم من الفنانين الشباب الذين لهم تجارب فنية رائعة وقدم العديد من الأعمال الفنية بالإضافة إلى كونه عضوا في الجمعية العمانية للسينما والمسرح وشارك في العديد من المهرجانات الفنية والأدبية والثقافية  وحصل على العديد من الجوائز في هذه المهرجانات.

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