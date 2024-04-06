هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي .. وما حقيقة الرياح القادمة من أوروبا ؟| تفاصيل

تساؤلات عديدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، حول حالة الطقس ومدى تأثير المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد هذه الفترة التي تسبق عيد الفطر المبارك، بأيام قليلةٍ والمصحوب برياح باردة نسبيًا يظهر تأثيرها على درجات الحرارة.

منشورات فيسبوك الوهمية حول الطقس

رواد الفضاء الالكتروني، تداولوا عدد كبير من التدوينات الغير رسمية، بشأن حالة الطقس، تشير إلى انحراف واضطراب كبير في الأجواء خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وتستمر أيضا خلال أيام عيد الفطر المبارك. ولكن حقيقة هذه التدوينات على عكس ما يتم تداوله بشكل مزيف لهدف تحقيق الانتشار.

حالة الطقس

هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن البلاد تتعرض بالفعل لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، ولكن هذا المنخفض المصحوب بالكتل الهوائية، أعاد درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، بعدما شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وكان تأثيره واضح على أجواء البلاد وفترات سطوع أشعة الشمس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن هذا المنخفض ليس له أي تأثير غير عادي على أجواء مصر وحالة الطقس على البلاد، وإنما هو أعاد اتزان الطقس إلى أجواءه في مثل هذا التوقيت من العام لبدايات فصل الربيع المعروف عنه التقلبات الجوية السريعة والحادة.

نرتدي الصيفي أم الشتوي؟

أكدت هيئة الأرصاد، إن هذه الفترة تشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة نسبيا خلال فترات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تكون الأجواء دافئة على المدن الساحلية، وفي الجنوب تظل درجات الحرارة مرتفعة لتكون الأجواء حارة خلال فترات النهار.

حالة الطقس

ولكن سرعان ماتنخفض درجات الحرارة مجددا خلال ساعات الليل، لتعود الأجواء إلى ما بين البارد والمائل للبرودة، وهو ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، حياله فقط هذه الفترة “عدم تخفيف الملابس أو ارتداء الملابس الصيفية كليًا، ولكن يفضل للمواطنين استمرار ارتداء الملابس الخريفية على الأقل نظرا لتفاوت درجات الحرارة ما بين فترات الظهيرة وما بعدها”.

وبشأن فرص الأمطار وعودتها مرة أخرى، لتصدر أخبار حالة الطقس، فإن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد، يصاحبه أمطار بالفعل على مختلف محافظات ومناطق الجمهورية، ولكن كميات هذه الأمطار هي ما بين الخفيفة إلى المتوسطة نسبيا، وتكون على فترات متقطعة ومناطق متفرقة أيضا ولكن ليست منتظمة أو ثابته، ربما تكون على البعض المناطق وبعض المناطق الأخرى ليس لها وجود أو تأثير.

تحذيرات الأمطار ونشاط الرياح

حول هذه المناطق المتوقع أن يكون عليها فرص أمطار، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مناطق السواحل الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد سوف تشهد فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وأيضا مناطق مدن القناة وبعض مناطق من شمال الوجه البحري للبلاد تكون هناك فرص للأمطار خلال الأيام القادمة.

حالة الطقس

وعن حالة الرياح، وهي الظاهرة الجوية المؤثرة في أجواء الربيع منذ بدايته، باعتبارها تارة محملة بالرمال وتارة أخرى بالأتربة، أكدت هيئة الأرصاد، إن سرعات الرياح على البلاد خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، ولكنها مجرد رياح ملطفة للأجواء الربيعية خلال هذه الفترة، ولكن يكون لها أي تأثير أو يصاحبها أي نشاط أتربة أو عواصف رملية، ولكنها فقط تكسر حاجز ارتفاع درجات الحرارة لتعود الأجواء ربيعية لطيفة خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة على المحافظات

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة والتي تشهد انخفاض بمعدل نحو 4 درجات مئوية، متوقع أن تكون على مناطق البلاد المختلفة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 36 درجة

حالة الطقس

تجدر الإشارة إلى أن موجة الأجواء اللطيفة والاعتدال في حالة الطقس، بدأت اعتبارا من اليوم السبت، حيث بدأت درجات الحرارة منذ هذا الصباح في الانخفاض النسبي على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون الأمطار الخفيفة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.