عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء العتق من النار في ليلة القدر.. مكتوب ومستجاب

دعاء العتق من النار
دعاء العتق من النار في ليلة القدر

يتساءل كثيرون عن  دعاء العتق من النار في ليلة القدر، فإنه يستحب قول الإمام في دعاء القنوت: «اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمواتنا من النار» أمرٌ مستحبٌّ ولا حرج فيه.

دعاء العتق من النار في العشر الأواخر بـ رمضان .. الفرصة موجودة

أدعية العشر الأواخر.. احرص على ليلة العتق من النار في رمضان

دعاء العتق من النار في ليلة القدر

ويستحب ترديد دعاء العتق من النار في ليلة القدر، لأن الدعاءَ بطلب النجاة من عذاب الله والأمن من عقابه، فالدعاء للأحياء والأموات عبادة مستحبة شرعًا، والعتقاء من الأحياء والأموات في شهر رمضان من النار كُثُر كما دلَّت على ذلك الأحاديث الصحيحة، فرحمة الله واسعة، والرجا منه مقبولٌ، فضلًا منه تعالى وتكرمًا.

وقد جاء في نصوص الشرع الشريف ما يحث المؤمن على الدعاء وطلب النجاة من عذاب الله، والتعوذ من النار، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 16].

وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: 65-66].

دعاء العتق من النار

ومن السُّنَّة النبوية حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» أخرجه البخاري.

وعنه أيضًا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» أخرجه مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ» أخرجه البخاري.

دعاء العتق من النار في ليلة القدر دعاء العتق من النار ليلة القدر دعاء القنوت دعاء العتق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر.. ليلةٌ صافيةٌ لا بردٌ فيها ولا حر ولا عواء

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة يدين "المجاعة المخزية من صنع الإنسان" في غزة

رينو ستيب واي الرياضية موديل 2016 .. أفضل سعر للمستعمل

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ