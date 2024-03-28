أدعية العشر الأواخر.. احرص على ليلة العتق من النار في رمضان

أدعية العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر يجب على كل مسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى يفوز بليلة القدر، حيث كتب الله لنا مقابل قيامها ثواب عظيم، وتعد العشر الأواخر من رمضان هي الأيام التي قال عنها ربنا عز وجل آخره عتق من النار، فأول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفره وفي العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر عتق من النار، لذا يستحب لكل مسلم استغلال هذه الأيام المباركة في الدعاء.

- وأفضل ما يقال في أدعية العشر الأواخر من رمضان ‏‎اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وعن أهل بيتي وذريتي .. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عن أمي وأبي ووالديهم ووالد والديهم .



يتضرع العبد إلى الله في أدعية العشر الأواخر من رمضان ويقول كيف يفتقر من أنت حظه أم كيف يستوحش من أنت أنيسه أم كيف يذل من أنت حبيبه أم كيف يحزن من أنت نصيبه.

- اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عن اخواني وأخواتي وذرياتهم ... اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عن كل من له حق علينا واعف عن اصدقائي وزملائي وجيراني و من يحبني واحبهم .

-اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عمن دعا لي في ظهر الغيب ومن اوصّاني بالدعاء .. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عن موتانا.

-إلهي، همك أبطل عني الهموم ، وحبك حال بيني وبين الرقاد ، وشوقي إليك منعني اللذات ، وأنسي بك أوحشني عمن سواك .

-إلهي ، عرف المحبون كمال ربوبيتك ، والمذنبون صنيعك ، وكمال قدرتك، فاستسلموا وانقادوا لك . إلهي ، اجعلني ممن لا يتخذ من دونك خليلا ، ولا يلتمس إلى سواك سبيلا ، ولا يرجو من غيرك فتيلا .

-إلهي، لا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك ، وحجبت عنه عفوك، وأغلقت عليه بابك، وقطعت عنه أسباب عصمتك ، ووكلته إلى نفسه، إنك على كل شيء قدير.

- ويستحب أن نقول في أدعية العشر الأواخر من رمضان اللهم حصنّا وأهلنا وأحبابنا بحصنك الحصين وحبلك المتين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين ‏واكفنا شرهم وشر هذا الوباء والبلاء واصرفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا ارحم الراحمين.



دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر ، ذكرت ليلة القدر في سورة كاملة باسمها قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل، وهي ليلة القدر إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.. قال تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5).

ونقول في دعاء ليلة القدر اللهم انك تحب العفو فاعف عني.



- اللهم كن وجهتنا في كل وجهة، ومقصدنا في كل قصد، وغايتنا في كل سعي، وملجأنا وملاذنا في كل شدة، ووكيلنا في كل أمر، وتولنا تولي محبة وعناية في كل حال.

-يا خير من تولى، وخير من أحب، وخير من اعتنى، وخير من أجاب. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع الجناب، وعلى آله وصحبه وكل من خضع لك وأناب، واجعلنا منهم، وأوصلنا بهم، واحشرنا معهم، يا كريم يا وهاب.

-إلهي إن كان صغُر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي، إلهي أنا عبدك المسكين كيف أنقلب من عندك محروماً، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقبلني بالنجاة مرحوماً، إلهي: فلا تُبْطِل صدق رجائي لك بين الآدميين.

- إلهي سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا، ورغبت فيمن عندك كرما وتفضلا منك فاقض كل حاجتى وأنت بها أعلم، وأنلنى من فيض جودك معروفا تغننى به عن معروف من سواك.

-‏اللهم إني أسألك بأنك انت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لأحبابنا ‏وجميع المسلمين الذين اخترتهم الى جوارك يا رب العالمين.

أعمال ليلة القدر

يستحب الاجتهاد في العشر بهذه الأعمال حتى يفوز المسلم بليلة القدر كما يستحب الإكثار من الذكر الذي هو حبيب إلى الرحمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي غراس الجنة ومعها سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم والاكثار من الاستغفار.



والإكثار من الصلاة على سيدنا النبي ألف مرة ففيها صلاة الله عليه وعلو الحسنات ومحو السيئات وتفريج هموم الدنيا والآخرة ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات أحياءً وأمواتاً فلك بكل واحد منهم حسنة.



ويستحب الحرص على إطعام الطعام من تفطير للصائمين وتسحيرهم ففي الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام والإلحاح والإكثار من الدعاء وخاصة دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.



وتعد سقي الماء عبادة عظيمة فمن سقى مسلما على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة، وجبر الخواطر فما عبد الله بشيء أحب إليه من جبر الخواطر، كسوة العراة واليتامى والفقراء فمن كسى مسلما على عري كساه الله من الجنة وستر المسلمين فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويستحب الحرص على قراءة خواتيم سورة البقرة فمن قرآها في ليلة كفتاه كأنه قام الليل.



ويستحب أن يحرص المسلم على أن يجعل في كل ليلة صدقة فلو صادف ليلة القدر كأنك تصدقت خير من ألف شهر ولو بالقليل والذكر وخاصة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كأنك أعتقت ١٠ رقاب فلو رزقت بها في ليلة القدر كأنك اعتقت ٢٠٠ألف رقبة في سبيل الله.



ويستحب صلاة القيام مع الإمام حتى ينصرف بعد صلاة الوتر حتى يكتب الله قيام ليلة ومن صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن اقام ب١٠٠آية كتب من القانتين ومن صلى ب١٠٠٠آية كتب من المقنطرين والقنطار كما بين السماء والأرض والاجتهاد على ختم القرآن في العشر فإن لم يستطع فلا يحرم المسلم نفسه من ورد في كل ليلة وقراءة سورة الإخلاص ثلاثاً في كل ليلة فهي تعدل ثلث القرآن وحب الصحابي لها أدخله الجنة والحرص على فعل أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ومن مضى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قلبه يوم تذل الأقدام .



وإخراج زكاة الفطر مبكراً على كل مسلم وعلى من يعول من الزوجة وألأولاد حتى لو ولد المولود في ليلة العيد ويستحب الإكثار قدر الاستطاعة فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء عن ذل السؤال في يوم العيد ويستحب للمسلم أن ينوي الاعتكاف بمجرد دخوله المسجد لكل صلاة حتى يخرج وكأنه اعتكف ولو ساعى، ويجعل لبيته نصيباً من صلاته فلا تجعلوها قبوراً كما أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.