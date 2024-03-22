أدعية يوم الجمعة في رمضان .. اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

أدعية يوم الجمعة في رمضان .. في يوم الجمعة دعوة مستجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا واستجيب له ، كما أننا نعيش في شهر رمضان المبارك، هو شهر الخير والدعاء والقرب والقرآن والعبادات وقيام الليل، لذا يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن أدعية يوم الجمعة في رمضان، لذا علينا استغلال من بداية وقت العصر وحتى الإفطار في أدعية يوم الجمعة في رمضان، حتى نفوز بما نتمناه من كلمات نتفوه بها كدعاء وتضرع لربنا عز وجل ، وفي السطور المقبلة أدعية يوم الجمعة في رمضان.



أدعية يوم الجمعة في رمضان

اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة نسألك أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت وأن تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء جمعة مباركة، اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام. اللهم احفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين.



ومن أدعية يوم الجمعة في رمضان الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول فيها اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه أجمعين.



-أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، قل مَن يُنَجّيكُم مِن ظُلُماتِ البَرِّ وَالبَحرِ تَدعونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفيَةً لَئِن أَنجانا مِن هـذِهِ لَنَكونَنَّ مِنَ الشّاكِرينَ.



اللهم يا مالك الملك وكلت أمري إليك واستودعتك كل ما يشغل عقلي وتفكيري؛ فإني لا أحسن التدابير. اللهم إني اسألك فرحة لا هم بعدها وسعادة لا شقاء بعدها برحمتك يا رب العالمين، ودعوة ذي النون:لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)



مستجاب اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين .

دعاء الجمعة الثانية في رمضان



دعاء الجمعة الثانية في رمضان في طاعة الله حلاوة وجمال ونور ، علينا استغلال شهر رمضان المبارك ويوم الجمعة، في الإكثار من الدعاء والابتهال والتضرع إلى رب العباد خاصة في الجمعة الثانية من رمضان التي تبشرنا بانتهاء نصف الشهر المبارك، لذا علين الإكثار من دعاء الجمعة الثانية في رمضان .



ونقول في دعاء الجمعة الثانية في رمضان اللهم بحرا من التسخير و بحرا من التوفيق و بحرا من السعادة و الطمأنينة و راحة البال والرضا، اللهم راحة البال والطمأنينة لقلوبنا، اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ، اللهم أياما مليئة بالخير و التفاؤل و الهدوء اللهم السكينة اللهم الراحة اللهم الاطمئنان .



-اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض وياعالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين.

- كما من الأمور المستحبة في رمضان ختم القرآن والحرص على قراءة ولو جزء يوميا ونقول في دعاء الجمعة الثانية في رمضان اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي نورًا وهدى ورحمة.. اللهم ارزقني تلاوته في الليل والنهار يا أرحم الراحمين يا الله، فإنك على كل شيء قدير اللهم يا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد سدد خطانا وارحم موتانا برحمك وعطفك وجودك يا رب العالمين. اللهم امتنا على دينك ودين نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-.. ربنا وتقبل دعاء.



- اللهم وإن لنا من هم تحت التراب، فارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم قد ضاقت علينا الأرض يما رحبت، فاصلح لنا شأننا كله، وعجل لنا بالراحة التي تغنينا عن كل شيء يا رب العالمين.

-لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّالا لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي"

ونقول أيضا في دعاء الجمعة الثانية في رمضان اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين، اللهم رده إلينا ردا كريما سالما غانما من كل شر، اللهم آمنا من فواجع الأقدار ومن تقلبات الأيام ومن فقد الأحبة ومن مرض يهلك الجسد والروح.



دعاء للمريض يوم الجمعة

في يوم الجمعة يستحب الدعاء للمريض وللميت، ففي شهر الدعاء علينا استغلال هذه الساعات المباركة في دعاء للمريض يوم الجمعة، ونقول اللهم يا شافي يا معافي أشفي أبي وخفف عنه كل ألم وأنثر العافية في جسده.

-اللهم اشفِ أبي يا رب دعوتك من قلب صادق خاشع ذليل أن تشفي أبي شفاء لا يغادر سقمًا يا رب اصرف عنه ما يضره يا رب اكفه شرور الدنيا يا رب. اللهم اشفي والدي شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم حالته وضعفه وقلت حيلته ياعزيز ياقوي اللهم والبسه ثوب الصحة والعافية ياقادر على كل شي. اللهم استودعتك أبي، فاحفظه بحفظك اللهم أنت الشافي المعافي اشفِ والدي وألبسه ثوب الصحة والعافية اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله ويوجعه اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته.

-حاشاك أن تحرق وجهاً بالنار كان لك ساجداً ،ولساناً كان لك ذاكراً، وقلباً كان بك عارفاً. إلهي ... أذنبت في بعض الأوقات وآمنت بك في كل الأوقات فكيف يغلب بعض عمري مذنبا كل عمري مؤمنا ؟!إلهي ... لو أردت إهانتي لما هديتني ولو أردت فضيحتي لم تسترني فمتعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

-اللهم أحرسنى وأهلي ومالي وأولادي وأصحابي وأحبابي , من حضرني منهم ومن غاب عن بالي , من شيطان الجن وشيطان الإنس , ومن شر عيون حاسدة , وقلوب حاقده , ونفوس نافرة , ووجوه عابسة , بالله الذى له ملك السموات والأرض , ألا إلى الله تصير الأمور وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد .

ونقول في دعاء للمريض يوم الجمعة يا علام الغيوب , ما اسرع أسمائك في تفريج الكروب , يا الله يا الله يا الله , أنت لها ولكل هم وغم وضيق وشدة , أقول مستغيثاً في أمورى كلها , يا لطيف , يا لطيف , يا لطيف , يا لطيف يا حفي ويا صاحب الوعد الوفي , بك أستعين وأكتفي , اللهم أدم بفضلك نعمتك علينا ,والطف بنا فيما قدرته علينا بفضلك وكرمك يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم