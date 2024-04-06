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رئيس التحرير
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القاهرة الإخبارية: القدس على صفيح ساخن واشتباكات مستمرة بمخيم شعفاط

دانا أبو شمسية، مراسلة
دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول استغلال العالم لما يدور ويحدث في قطاع غزة، حيث تستفرط في مدينة القدس التي لم تكن يومًا بمعزل عما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

وأضافت أبو شمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مخيم شعفاط هو أحد المخيمات الفلسطينية التي تشهد منذ السابع من أكتوبر أشد المواجهات، والتي تكاد تكون شبه يومية من خلال اقتحام متكرر من قبل سلطات الاحتلال للمخيم.

 

وأكملت: قوات الاحتلال قامت بحملة اعتقالات، فضلًا عن تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين بالمخيم.

 

وشددت على أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية تجاه المواطنين، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

 

القدس القدس المحتلة إسرائيل قطاع غزة غزة الضفة الغربية

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