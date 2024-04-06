القاهرة الإخبارية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة

أفادت فضائية « القاهرة الإخبارية » أن مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت أن القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة .

وتابعت الفضائية، أن مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة

وقالت المصادر أن تلك المفاوضات تأتي بدعوة مصرية حيث يصل وفد قيادي من حماس إلى القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة



وتابعت :"رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة".

