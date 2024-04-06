عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة

صدى البلد

أفادت فضائية « القاهرة الإخبارية » أن  مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت أن  القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة .

وتابعت الفضائية،  أن  مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة  لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة

وقالت المصادر أن تلك المفاوضات تأتي بدعوة مصرية حيث يصل وفد قيادي من حماس  إلى القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة


وتابعت :"رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة". 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: مصر تستضيف اجتماعا «أمريكيا قطريا فلسطينيا إسرائيليا» لبحث وقف إطلاق النار

القاهرة الإخبارية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة

أيرلندا تعاقب الاحتلال وتسحب استثمارات بملايين الدولارات من بنوك وشركات إسرائيلية

لم تلتفت إليهم عدسات الكاميرا.. قصة أبطال ملحمة إنقاذ حياة أحمد رفعت

مقـ.تل 6 جنود إسرائيليين في كمين لـ كتائب القسام شرق خان يونس

مقتـ.ل 8 أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة بجنوب سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ