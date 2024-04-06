رئيس حزب الاتحاد: أحمد فتحي سرور قامة قانونية قدمت الكثير لمصر

نعى المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق الذي رحل عن عالمنا اليوم، تراكًا خلفه سجلًا حافلًا من العمل القانوني والسياسي والتنفيذي غير المسبوق.

وقال "صقر"، في بيان اليوم السبت، ان الدكتور أحمد فتحي سرور، قامة قانونية يعتز بها الجميع، وقدم الكثير من العطاء لمصر وللمصريين على مدار سنوات عمله، بداية من عام 1953 عندما بدأ مسيرته وكيلا للنائب العام، ثم تدرجه في المناصب التنفيذية كوزير والتشريعية كرئيس تاريخي لمجلس الشعب.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن الراحل أحمد فتحي سرور كان رمزًا مشرفًا لمصر في المحافل الدولية، حيث تولى العديد من المناصب الدولية في مجال العمل البرلماني، لافتًا إلى أن هذا السجل المشرف سوف يظل ينفع أبناء من أهل القانون

وقدم المستشار رضا صقر، العزاء لأسرة الراحل، داعيًا لله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.