مهاجم ليفربول يتوقع فوز فريقه بلقب الدوري الانجليزي لهذا السبب

يعتقد كودي جاكبو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن قوة الفريق، التي تكمن في وجود وفرة في اللاعبين، ستعزز من فرص الفريق في التتويج بلقب الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن اللاعب الهولندي الدولي شارك بديلاً للمرة الـ19 في 44 مباراة ليسجل هدفه الرابع عشر في المباراة، التي فاز بها ليفربول على شيفيلد يونايتد 3 - 1 يوم الخميس الماضي.

وخلال هذا الموسم، شارك البدلاء الذين دفع بهم يورغن كلوب، المدير الفني، في إحراز 24 هدفاً في الدوري الممتاز (12 هدفاً و12 تمريرة حاسمة)، وهذا يعادل رقم مانشستر سيتي الذي حققه في موسم 2011 – 2012.

وأسهم ذلك أيضاً في فوز ليفربول بـ26 نقطة من وضع كان خاسراً فيه، وأرجع غاكبو، ثالث أعلى هداف في الفريق هذا الموسم، ذلك إلى الروح المعنوية داخل الفريق.

وقال للموقع الرسمي للنادي: «هذا هو جوهر الفريق. لدينا الكثير من الإمكانات الجيدة. والمدرب لا يمكنه البدء سوى بـ11 لاعباً».

وأضاف: «الكل يرغب في الظهور بشكل جيد لنفسه وللفريق وللجماهير».

وأردف: «في بداية الموسم، كل لاعب كان لديه اعتقاد بأنه لن يشارك من بداية المباراة ولكن عندما تشارك لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث، وإذا قدمت كل طاقتي في الملعب، بالتالي أشياء جميلة يمكن أن تحدث».

ومع تبقي 8 مباريات على نهاية الدوري، يزداد التركيز أكثر في كل أسبوع، ولكن غاكبو قال: «لا يوجد أي شخص يفكر مسبقاً، لأن هذا من شأنه أن يشوش التفكير».

وأوضح: «في الحقيقة نحن على علم بالوضع، ولكننا نحاول دخول كل مباراة وأن نبقى هادئين».

وأكد: «بصراحة، يمكن لعقلك أن يذهب في أي مكان إذا كنت تفكر في نهاية الموسم، ولكن يجب علينا أن نأخذ كل مباراة على حدة».