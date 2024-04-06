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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النائب مجاهد نصار يشارك في احتفال مركز شباب ميت نما بليلة القدر وتوزيع جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

شارك النائب مجاهد نصار، مساء أمس  الجمعة ، في احتفال مركز شباب ميت نما بليلة القدر و تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم  التي  نظمها مركز شباب ميت نما  برعاية  لبنى خليل البشاري، مدير المركز.

جاء ذلك  بحضور  الأستاذ الدكتور ناصر خميس الجيزاوي ، رئيس جامعة بنها ، والحاج  أحمد البنا، عضو مجلس الشعب الأسبق ، والمستشار محمد صدقي نصار ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت نما الأسبق ، والحاج فتحي  سعودي  و الحاج أسعد التركاوي، والحاج إبراهيم عبد الفتاح، والأستاذ فاضل ممدوح  صقر، والشيخ علي  عبد البصير  والأستاذة  لبنى  خليل  إبراهيم  والأستاذ محمد  علي أبو  سلبة والإعلامي زين العابدين رشدي، والأستاذ سمير عامر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت نما سابقاً، وعدد كبير من أهالي وشباب  ميت نما  وأولياء الأمور الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة. 

تضمن  الحفل  تكريم  مئات الفائزين في  مسابقة حفظ القرآن  الكريم  ومنحهم  شهادات تقدير ومكافآت مالية ومصاحف، وهدايا عينية من النائب مجاهد نصار.  
 

من جانبه أعرب النائب مجاهد نصار عن سعادته بمشاركته في احتفالية تكريم الأطفال والشباب من حفظة القرآن الكريم ، لافتاً أنه منذ أسبوعين لم يتوقف يوماً عن حضور احتفالات تكريم الفائزين بمسابقات القرآن الكريم ، فضلاً احتفالية مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، التي ستقام  بنادي مجاهد نصار بميت نما لأكثر من مائتي فائزاً  من حفظة القرآن الكريم  في المسابقة  الكبرى  التي  نظمتها  المؤسسة. 

أشار  النائب  مجاهد  نصار إلى أن حفظ  القرآن الكريم   يغرس في نفوس  النشء  عظمة  الدين  الإسلامي ، و يعلمهم اللغة  العربية  الصحيحة والمعاني السامية  في  كيفية  المعاملة  الحسنة  مع  الناس، مطالباً الأسر بالاهتمام  بتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم منذ  الصغر.

النائب مجاهد نصار يشهد حفل إفطار مع أطفال دار للأيتام بشبرا الخيمة

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من جانبها، وجهت لبنى خليل   الشكر والتقدير  للنائب  مجاهد  نصار لدعمه   المستمر  لأبنائه  من حفظة  القرآن الكريم  وجهوده المخلصة  في تكريمهم وتشجيعهم على  التفوق والتميز للمشاركة في المسابقات  الكبرى.

كما كرم مجلس إدارة مركز شباب ميت النائب مجاهد نصار والدكتور ناصر الجيزاوي والمستشار محمد صدقي نصار  ومنحهم درع مركز شباب ميت نما وشهادة تقدير تكريماً وعرفانا بدورهم الرائد في تقدم ونهضة المجتمع.

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النائب مجاهد نصار مركز شباب ميت نما ليلة القدر حفظ القرآن الكريم جامعة بنها

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