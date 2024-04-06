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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فسح على قد الإيد.. أرخص أماكن للتنزه في عيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

يسعى الكثير من المواطنين للاستعداد لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع الأهل والأصدقاء وأيضًا يستعدون لإعداد الخطط للتنزه والخروج خاصة فى ظل وجود بعض الحدائق والمنتزهات العامة المجانية التي تعد وسيلة ترفيهية يقبل عليه الجمهور وقت الإجازات.

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فسح على قد الإيد 


وهناك الكثير من الأماكن التي يمكن تمضية الوقت الممتع بها فمثلا يوجد حديقة الأزهر وحديقة الحيوان والتي يتم دخولها بأسعار رمزية وأيضا والحديقة الدولية والحديقة اليابانية وحديقة الفسطاط أو الأسماك أو الأورمان.


وتتواجد العديد من أماكن الفسح فى مصر والتي تكون أسعارها فى متناول الجميع كممشى أهل مصر، يمكن من خلاله الاستمتاع بالمناظر الرائعة على كورنيش النيل، وأيضا الميريلاند، وهو منتزه مليئ بالأشجار الخضراء والمرافق المميزة، مثل البحيرة المائية وعروض الدلافين وشلالات صخرية، ومطاعم وكافيهات وملاهي للأطفال.

فسح عيد الفطر في برج القاهرة


ويتزين برج القاهرة خلال أيام العيد حيث يمكن لعشاق الأماكن المرتفعة أن يكون برج القاهرة واجهة مفضلة لتمضية الوقت حيث يمكن من خلاله رؤية العاصمة من أعلى نقطة بها، ويوجد مطعم بداخله على شكل دائري.


وتتوافر العديد من أماكن الفسح خلال إجازة عيد الفطر  المبارك فى كافة المحافظات ففي مرسى علم توجد العديد من الشوارطئ مثل أبو دباب وحنكوراب والنيزك وشرم اللولي ومرسى مبارك والقلعان، حيث الرمال الناعمة ومياه صافية لامعة.

وفى الإسماعيلية يمكن للمواطنين التنزه عبر الشواطئ المجانية والعامة وفى كفر الشيخ يوجد كورنيش بحيرة البرلس في مدينة بلطيم.
 


موعد عيد الفطر في مصر

 

ويأتي عيد الفطر 2024 فلكيًا، يوم الأربعاء 10 أبريل أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1445 هجريًا، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.


ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة القاهرة الساعة الخامسة و 59 دقيقة، وفي الجيزة الساعة الخامسة و 58 دقيقة بالتوقيت المحلي.

إجازة عيد الفطر المبارك

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمنح العاملين في القطاع الحكومة علي إجازة عيد الفطر المبارك بداية من الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر 2024

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مواعيد خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT خلال عيد الفطر

وفيما يخص إجازة العاملين في القطاع الخاص يحصلون علي إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الثلاثاء 9 أبريل  وحتي الأحد 17 ابريل.

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