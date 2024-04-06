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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بأمريكا | فيديو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، من ضمنهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في مجمع “سيتي بليس دورال” بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قالت شرطة ميامي إن شجارًا اندلع في حوالي الساعة 3:30 صباحًا في حانة بالمركز التجاري، مما دفع حارس الأمن الذي يعمل في مكان الحادث إلى التدخل

وأشارت السلطات إلى أن المنفذ المتورط في المشاجرة أخرج مسدسا وأطلق النار على الحارس وأرداه قتيلا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أطلقت النار على المسلح وقتلته، ولكن ليس قبل إصابة شرطي وستة من المارة في تبادل إطلاق النار.

ووصفت حالة اثنين من المارة بالحرجة، في حين وصفت حالة الضابط بأنها مستقرة بعد إصابته برصاصة في ساقه.

ووثق مقطع فيديو طائرة هليكوبتر طبية تصل إلى المستشفى في ساعات الصباح الباكر وتنقل شخصا على نقالة، كما شوهد رجل وهو يقف في الجزء الخلفي من سيارة إسعاف ويده مغطاة بضمادة.

ضابط شرطة اطلاق نار فلوريدا حارس الأمن

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