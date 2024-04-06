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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انت طالع من الناس الفقيرة.. مجدي الجلاد يوجه رسالة لـ محمد رمضان

مجدي الجلاد
مجدي الجلاد

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على تصريحاته السابقة عن محمد رمضان قائلًا: "في يوم من الايام ضاق الخناق عليا وبقيت حاسس اني مستهدف وانا دايما بكتم غضبي، واكتر حاجة تضايق اني اكون مستهدف وانا معملتش حاجة".



وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "في يوم قابلت 3 شباب في كوبري الجلاء وسط البلد، قالولي ممكن نتكلم معاك دقيقة وهما بسطاء، ايام ما محمد رمضان كان بيتصور بالذهب و العربيات في فيديوهات مع تقديري الشديد له، حسيت في كلامهم بمرارة من اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا، فأثار الموقف فيا الغضب، ان مصر فيها ناس غلابة كتير، ونسبة فقر عالية، فإذا كان ربنا انعم عليك بمال قارون، متمررش حياة الناس الفقيرة خاصة انك طالع منهم، ولما قلت عليه انه فنان فيروسي كنت غاضبًا، وبقوله خلي بالك يا محمد، وفيه ناس نفسنا نقولهم معلش الظروف صعبة، وايه اللي هيفيد انك طالع راكب طيارة وراكب عربية غالية، ورده مش مقنع، والناس مش مستنيه يشوفوا الحاجات اللي عنده عشان يعرفوا ان ربنا رزقه، وانا مش من انصاره".


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

مجدي الجلاد

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