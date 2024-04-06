عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيه يعني خد الجنسية السعودية.. الجلاد: عمرو أديب أكفأ إعلامي بالوطن العربي

مجدي الجلاد
مجدي الجلاد

عبر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن موقفه تجاه تجنيس الاعلامي عمرو اديب بالجنسية السعودية قائلًا: "عمرو اديب خد الجنسية السعودية ومعرفش الموضوع وراه سر ولا لا، وعادي انه ياخد الجنسية طالما لم يتخلى عن جنسيته المصرية، وانا بحب السعودية وعشت فيها فترة، واسمي هناك ابو احمد، ومعايا الجنسية السعودية، واصدقائي سعوديين، والجنسية مش جواز سفر دي هوى، وعمرو اديب صديقي وزميلي من اولى جامعة وكلت معاه سندوتشات حلاوة بالقشطة مامته عاملاها، وعمرو اديب هو الاعلامي رقم واحد في الوطن العربي اداءً وكفاءة، ولا اؤاخذه انه خد الجنسية السعودية".

txt

نفسي يرجع.. مجدي الجلاد : توفيق عكاشة أفضل من ناس كتير على الشاشات

txt

مجدي الجلاد لـ محمد رمضان: ماتمررش حياة الناس الفقيرة.. فيديو

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "من كتر العبث على السوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام، ومن كتر إعلاء قيمة وحجم الفتنة، بقينا بنشوف ان ده الصح والصح غلط، يعني لو قلت الكلام ده من 50 سنة  أن فنان خد جنسية، كان عادي ولا كانت عملت اي حاجة في المجتمع، لأنه كان مجتمع صحي، هو ليه بنقول السعودية بتاخد النجوم وتكرمهم ونعترض، ده اسمه خلل في زاوية الرؤية، لأن أي دولة شقيقة أو غير شقيقة لما تُكرم فنان مصري يبقى بتكرم الفن المصري، طب نقول ايه لام كلثوم لما كانت عربيتها بتتشال بيها في تونس، وعبد الحليم لما لبس الغترة والعقال وغنى مع الخليجيين خليجي، وعمرو اديب مغلطش".

 

وأضاف الجلاد قائلًا: "توفيق عكاشة يرجع للمشهد الإعلامي، لانه احسن من ناس كتير موجودة، وله مشاهدين، بغض النظر عن الشريحة اللي بيخاطبها، وهي مختلفة عن اللي انا بخاطبها، وهو مهنيًا افضل من 80 % من اللي موجودين دلوقتي".

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

ترشيحاتنا

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

سوناك: بريطانيا مصدومة من إراقة الدماء في غزة.. ويجب وقف الحرب

داعيًا لوقف النار بغزة.. سوناك: الصراع بين إسرائيل وحماس يجب أن ينتهي

سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 7-4-2024

اعتقال ودهس.. شرطة الاحتلال تفرق تظاهرات تل أبيب بالقوة

قالي كلمة وجعتني أوي .. مجدي الجلاد يكشف سرا في حياة مبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري

بدل ما تشتري جديد .. وصفات منزلية للتخلص من بقع الصدأ

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ