عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس أول أيام عيد الفطر.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأمطار وانخفاض الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن طقس أول يوم العيد،  إذ كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، وفق ما اعلنته الارصاد طبقا لتوقعات الأيام الست المقبلة.

وبحسب تصريحات تليفزيونية لعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، فإن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد سيبدأ في التعمق بداية من غد الأحد، وسيكون هناك مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار هذه الانخفاضات حتى نهاية هذا الأسبوع.

سقوط الأمطار

وأشارت إلى زيادة فرص سقوط الأمطار في بعض الأيام خاصة يومي الإثنين والثلاثاء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وتكون درجات الحرارة على القاهرة اول أيام العيد نحو 25 للعظمى و 15 للصغرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون رعدية أحيانًا، لافتة إلى أن هذه الأجواء مستمرة حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.. أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1,5 متر إلى 2,25، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الادارية 27 16
6 اكتوبر 26 15
بنهــــا 26 15
دمنهور 25 15
وادى النطرون 26 14
كفر الشيخ 26 15
المنصورة 25 15
الزقازيق 26 16
شبين الكوم 26 15
طنطا 26 15
دمياط 24 15
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 28 15
السويس 27 15
العريش 25 11
رفح 24 11
رأس سدر 27 16
نخل 25 08
كاترين 22 05
الطور 25 18
طابا 25 16
شرم الشيخ 28 19
الاسكندرية 23 15
العلمين 23 14
مطروح 22 13
السلوم 23 12
سيوة 27 13
رأس غارب 28 21
الغردقة 29 20
سفاجا 30 21
مرسى علم 30 20
شلاتين 29 21
حلايب 27 20
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 27 19
الفيوم 27 14
بني سويف 27 15
المنيا 27 14
أسيوط 28 15
سوهاج 28 17
قنا 30 19
الأقصر 30 20
أسوان 32 20
الوادى الجديد 30 19
أبوسمبل 31 21

الأرصاد الامطار انخفاض الحرارة سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

طقس أول أيام عيد الفطر.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأمطار وانخفاض الحرارة

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

بعد 6 أيام من الحفر.. استخراج جثمان الشاب طه ضحية بئر الصحراء بالمنيا

موضوعات متعلقة

الخميس بداية التحسن.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أخبار التوك شو.. السيسي ليلة القدر اقترنت بالبر والوفاء.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

اليوم بداية التقلبات.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب مصر خلال ساعات

هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

ترشيحاتنا

دعاء للأبناء في رمضان.. 12 كلمة حصن بها النبي أحفاده

بشرى قبل العيد.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالبورصة

بالقانون .. الحبس والغرامة عقوبة انتهاك حرمة القبور

مصرع طفلين في حادثين مختلفين في الجيزة .. اعرف السبب

طقس أول أيام عيد الفطر.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأمطار وانخفاض الحرارة

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا لم تشحن سيارتك الهجينة؟

بعد غلاء أسعار المنازل.. سكان مدينة ينتقلون للعيش داخل سياراتهم

قبل ما تشتري.. ماذا يقول سائقو السيارات الكهربائية عن عيوبها ومميزاتها؟

جمبسوت جولد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ