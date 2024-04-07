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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

الدولار 
الدولار 

يهتم الملايين يوميا بمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، والذي تراجع مؤخرا بعد الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له.

وتراجع سعر الدولار مجددا في البنوك ليلامس 47 جنيها في البنك الأهلي المصري بعدما صعد لنحو قريب من 48 جنيها، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

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سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.34  جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

انتهت السوق السوداء للأخصر بضربة قاضية من اللبنك المركزي مطلع الشهر الماضي ، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.31 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.32 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.42 جنيه للبيع.
الدولار 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.34 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.32 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.42 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أما عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فيبحث عنه خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع إلى نحو يلامس 47 جنيها.

41 جنيها 

في سياق متصل، توقع الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، تراجع سعر الدولار إلى نحو 41 جنيها، موضحا أن تحرير سعر الصرف جاء مع توافر مصادر دولارية كافية لتلبية الطلب ، بما ساهم في اختفاء السوق الموازية بشكل كبير، وانتقلت إلى السوق المصري.

وقال إن الفترة الماضية شهدت مضاربات وتسعير مبالغ فيه للدولار، والسعر الحالي أعلى من المستوى الذي عليه، والفترة القادمة سينخفض بشكل أكبر في ظل ضخ سيولة دفعة الثانية من رأس الحكمة، مضيفا: “لو استمرت الأمور بهذا الشكل الحالي، فسيصل سعر صرف الجنيه أامم الدولار لـ 41 جنيه”.

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