‎فريق سيدات «طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوّج ببطولة الدوري

للمرة الـ40 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري للمرة الـ40 في تاريخه، عقب الفوز على فريق الزمالك في ثالث لقاءات نهائي بطولة ‏الدوري‎.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بنتيجة 3-0، بفضل ‏الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة‎.‎

وبدأ «سيدات طائرة الأهلي» المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، إبراهيم فخر الدين، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج ‏بالبطولة‎.‎

وتفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-18 ثم حصد الشوط الثاني بنتيجة 25-11.‎

وأنهى الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-19 لينجح «سيدات طائرة الأهلي» في الحفاظ على لقب الدوري‎.‎