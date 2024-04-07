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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نفت هيئة الأرصاد الجوية، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بما يسمى العاصفة نهال، بأنها ستضرب البلاد خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنه ليس له أساس من الصحة وأن التقلبات التي تشهدها البلاد هذه الفترة هي من سمات فصل الربيع المعروف عنه التقلبات السريعة والحادة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض بالفعل لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال هذه الفترة وهو مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، ولكن هذا المنخفض المصحوب بالكتل الهوائية، أعاد درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، بعدما شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وكان تأثيره  واضح على أجواء البلاد وفترات سطوع أشعة الشمس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن هذا المنخفض ليس له أي تأثير غير عادي على أجواء مصر وحالة الطقس على البلاد، وإنما هو أعاد اتزان الطقس إلى أجواءه في مثل هذا التوقيت من العام لبدايات فصل الربيع المعروف عنه التقلبات الجوية السريعة والحادة.

أكدت هيئة الأرصاد، إن هذه الفترة تشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة نسبيا خلال فترات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تكون الأجواء دافئة على المدن الساحلية، وفي الجنوب تظل درجات الحرارة مرتفعة لتكون الأجواء حارة خلال فترات النهار.

ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مجددا خلال ساعات الليل، لتعود الأجواء إلى ما بين البارد والمائل للبرودة، وهو ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، حياله فقط هذه الفترة “عدم تخفيف الملابس أو ارتداء الملابس الصيفية كليًا، ولكن يفضل للمواطنين استمرار ارتداء الملابس الخريفية على الأقل نظرا لتفاوت درجات الحرارة ما بين فترات الظهيرة وما بعدها”.

وبشأن فرص الأمطار وعودتها مرة أخرى، لتصدر أخبار حالة الطقس، فإن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد، يصاحبه أمطار بالفعل على مختلف محافظات ومناطق الجمهورية، ولكن كميات هذه الأمطار هي ما بين الخفيفة إلى المتوسطة نسبيا، وتكون على فترات متقطعة ومناطق متفرقة أيضا ولكن ليست منتظمة أو ثابته، ربما تكون على البعض المناطق وبعض المناطق الأخرى ليس لها وجود أو تأثير.

حول هذه المناطق المتوقع أن يكون عليها فرص أمطار، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مناطق السواحل الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد سوف تشهد فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة،  وأيضا مناطق مدن القناة وبعض مناطق من شمال الوجه البحري للبلاد تكون هناك فرص للأمطار خلال الأيام القادمة.

وعن حالة الرياح، وهي الظاهرة الجوية المؤثرة في أجواء الربيع منذ بدايته، باعتبارها تارة محملة بالرمال وتارة أخرى بالأتربة، أكدت هيئة الأرصاد، إن سرعات الرياح على البلاد خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، ولكنها مجرد رياح ملطفة للأجواء الربيعية خلال هذه الفترة، ولكن يكون لها أي تأثير أو يصاحبها أي نشاط أتربة أو عواصف رملية، ولكنها فقط تكسر حاجز ارتفاع درجات الحرارة لتعود الأجواء ربيعية لطيفة خلال هذه الفترة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة والتي تشهد انخفاض بمعدل نحو 4 درجات مئوية، متوقع أن تكون على مناطق البلاد المختلفة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 36 درجة

العاصفة نهال هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الطقس

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