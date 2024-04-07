الشباب والرياضة بأسوان تنفذ دورات تدريبية عن القياده التطوعية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ دورات تدريبية عن القيادة التطوعية لأعضاء أندية التطوع وذلك من خلال الإدارة المركزيه لتنمية الشباب ممثلة فى الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

وتدور الدورات التدريبية عن القيادة التطوعية، وتم التنفيذ بمركز شباب عنيبة وذلك لإعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

انشطة شبابية

وتناول التدريب محاور متنوعة عن مفهوم التطوع والعمل التطوعي وأهدافه، وأشكال العمل التطوعى، وأهميته للفرد والمجتمع، وتعريف القيادة ودورها في تنمية المجتمع، وكذا

المهارات الأساسية التي يجب أن تكون في المتطوعين، بالإضافة إلى المبادرات التطوعية، ودور المتطوعين في نشر ثقافة العمل التطوعى.

وتهدف الدورات التدريبية إلى تنمية قدرات وطاقات الشباب التي تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزيز روح المواطنه ونشر ثقافه التطوع في جميع المجالات.