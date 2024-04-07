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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من منطقة النقب على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة .

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من منطقة النقب مما أسفر عن إصابة كلا من زياد احمد سعد 10 سنوات ومحسن شعبان عبد الحليم 37 سنة وعادل محمود سليمان 61 سنة وعبد الله مهدي محمد 20 سنة ومحمد حسني صالح 30 سنة  وايمان محمود عز الدين 30 سنة ومها احمد حسن 28 سنة.

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وسعديه احمد شيخون 52  ومحمود عادل محمود 9 سنوات ومحمد متولي عبد الرحمن 67 وسحر احمد حسن 41 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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