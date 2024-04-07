أسرار المحلات .. مقادير عمل الكحك الدايب بالكوب

تبحث كل ربة منزل عن طريقة عمل الكحك الدايب لذلك نقدم لكي اليوم أسرار المحلات .



المقادير:::

كيلو دقيق =٧ كوب و نصف

٥٥٠ جرام سمن = ٢ كوب و نصف لكحك ناعم جدا

٢ كوب و ربع =٥٠٠ جرام لكحك ناعم وسط

نصف كوب حليب أو ماء

كيس خميرة فورية

نصف كوب ماء دافئ

2ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة ريحة كحك

ملعقه كبيرة سكر

رشة ملح

كوب سكر بودرة للتقديم



طريقة التحضير::

-يوضع السمن في حلة عميقة واسعة علي نار متوسطة حتي يسخن جدا

_في وعاء عميق يوضع الدقيق و السمسم و ريحة الكحك و رشة ملح ثم يصب السمن الساخن بحذر علي الدقيق و نقلب بملعقة حتي يبرد قليلًا

_توضع الخميرة و معلقة السكر و الماء الدافيء و نقلبهم جيدا و تترك لتخمر ٥ دقائق

- نكمل عجن او نبس الدقيق مع السمن باليد حتي يتشرب الدقيق كل السمنة تمام و يبرد قليلا ثم تضاف الخميرة و نستمر بالعجن

-يضاف الحليب او الماء و نعجن جيدا حتي تتكون عجينة لو عملنا كحكة اختبار منها تكون مش بتشقق ثم يغطي العجينة و تترك لتخمر لمدة ساعة

نقوم بعمل كرات من العجين و نفردها قليلا ثم نضع الحشوة في المنتصف و نغلق العجينة عليها جيدا و يمكن تزينها بالنقاش او ببصامة الكحك حسب الذوق

يوضع الكحك في صينية غير مدهونة و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٥الي٣٥ دقيقة او حتي تأخذ لون ذهبي من الأسفل و نفتح الشواية دقيقتين لتأخذ لون ذهبي من الأعلي و بالهنا والشفا مدة التسوية بتختلف حسب حجم الكحك

