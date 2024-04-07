استهداف سفينة على بعد 59 ميلا جنوب عدن

أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وسبق أن قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم السبت إنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.



من جهتها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأنها تلقت تقريرا عن حادث في النقطة نفسها تقريبا، حيث أبلغ قبطان السفينة عن إطلاق صاروخين بالقرب من السفينة.



وأشارت الهيئة نقلًا عن القبطان إلى أن السفينة لم تصب بأضرار وأن طاقمها بخير.



ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» فإن أحد الصواريخ المذكورة في مذكرة UKMTO تم اعتراضه من قبل قوات التحالف في المنطقة، موضحة أن الصاروخ الثاني سقط في الماء بالقرب من السفينة.



وفي وقت سابق يوم السبت أعلنت مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر أنها اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون.



وأوضحت المهمة في بيان صحفي أن «الفرقاطة الألمانية»هيسن«أحبطت هجوما صاروخيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأفادت بأن «الإجراء الذي نفذته»هيسن«كان فعالا وحال دون وقوع أضرار على البحارة والسفن التجارية».