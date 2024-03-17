اختطاف قارب صيد يمني في خليج عدن وإطلاق النار على أحد أفراد الطاقم

قالت شركة الأمن البريطانية "أمبري"، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن اختطاف قارب صيد يمني في خليج عدن.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضحت أمبري في مذكرة استشارية أنه "تم إنزال طاقم سفينة الصيد الذي تم اختطافه في منطقة بوصاصو بالصومال".

وأضافت أنه "تم إطلاق النار على أحد أفراد الطاقم".

انفجار قرب سفينة تجارية شرق عدن باليمن

وقبل قليل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن انفجار قرب سفينة تجارية على بعد نحو 85 ميلا بحريا شرق عدن باليمن.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هدف المهمة الأمريكية الجديدة هو "رسم خريطة للطرق البحرية التي تستخدمها إيران، بغية اعتراض الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين".

هذا وقال مسؤول دفاعي كبير للصحيفة، إن "المشكلة التي تواجه الجيش الأميركي الآن، هي نقص الموارد العسكرية وبالأخص المخزون المحدود من المسيّرات للقيام بمهمة المراقبة".

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى الحد من قدرات جماعة الحوثي وتحركاتها التي تستهدف حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي.