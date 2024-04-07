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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم ينعى فتحي سرور : رجل وطني ونموذج للإخلاص

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،  الدكتور/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق ووزير التربية والتعليم الأسبق الذي اعلن نجله وفاته امس بشكل مفاجئ.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنعي ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق ووزير التربية والتعليم الأسبق فقد كان رجلا وطنياً ونموذجاً للتفاني والإخلاص في العمل.
 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا : خالص العزاء لأسرة الفقيد وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

وكانت قد شُيّعت أمس جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد حسن الشربتلي عقب صلاة الظهر.

وحرص على الحضور كبار الشخصيات العامة؛ منهم علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبق، والإعلامي أحمد موسى، ونشأت الديهي، وطاهر أبو زيد، وزكريا عزمي، ونقيب الأشراف وعدد كبير من الرموز السياسية.  

وتواجد أيضاً الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد شيرين فهمى عبد الحميد رئيسا للجنة الانضباط باتحاد الكرة، ويسرى المغازي عضو مجلس النواب، سامح فهمي وزير البترول الأسبق. 

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