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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مادة جديدة .. قرار عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا جديدًا بشأن الثانوية العامة ، حيث أعلنت الوزارة أنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في مرحلة الثانوية العامة تحت مسمى "الوعي الوطني".

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعد لـ تطوير نظام الثانوية العامة وتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بعد عرضه للحوار المجتمعي تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتتمثل ‎محاور تطوير الثانوية العامة المقترحة، في 5  محاور رئيسية هي: محور المناهج، ومحور المعلمين، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، ومحور الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، ومحور تقييم الطلاب.

 

‎ومن أهم ملامح التطوير، والهيكل التنظيمي المقترح لنظام الثانوية العامة الجديدة التفاصيل التالية:

حيث يستهدف المقترح تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل ، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار

وتقوم الرؤية العامة لـ نظام الثانوية العامة الجديد على :

  • منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم فضلا عن الإسراع التعليمي ، حتى لا يكون هناك امتحانا واحدا فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله
  • تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات ، ليكون متاح للطلاب أكثر من اختيار حسب ميولهم وقدراتهم
  • تطوير مناهج الثانوية العامة لإنها وفقا لتصريحات وزير التعليم في أشد حاجة للتطوير

ويحرص نظام الثانوية العامة الجديد على الربط بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا الهامة مثل الأمن المائى، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة.

 وتقوم مناهج نظام الثانوية العامة الجديد على : ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي .

‎ويستهدف مقترح تطوير نظام الثانوية العامة ، كذلك تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.

وكانت قد اهتمت وزارة التربية والتعليم كذلك بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية. 

كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

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