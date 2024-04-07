أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

آخر اسبوع من رمضان تألقت الفنانات ونجمات العرب بإطلالات مبتكرة ومميزة أشعلت السوشيال ميديا .

فقد تألقت النجمة التونسية الفنانة هند صبري في أحدث إطلالاتها، بفستان أنيق باللون الكريمي من قماش الجوبير، وأكملت اللوك بأقراط ماسية مُتدلية.

أما النجمة هيفاء وهبي فظهرت بأكثر من إطلالة ناعمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ولفتت الأنظار كعادتها بأناقتها وقدرتها على إضافة لمسة مميزة من المجوهرات، التي تجعل طلّتها مميزة.

وشاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على الانستجرام بصور جديدة، ترتدي فيها قفطان ناعم باللون الأزرق الفاتح المُزين بتطريزات ذهبية، أضفت لمسة من الأناقة والسحر.

وظهرت عبير صبري، مرتدية بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب وكارديجان طويل باللون الفضي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ونشرت الفنانة نسرين طافش صوراً لها من داخل المتحف المصري، مرتدية القفطان المغربي باللون الأبيض مطرزا بالكامل بطريقة تخطف الأنظار باللون الفضي.