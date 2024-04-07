سوريا.. فصائل موالية إيران تستهدف حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور بصاروخ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل موالية لإيران استهدفت حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور بصاروخ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



يأتي هذا في سياق ترقب الرد الإيراني على هجوم اسرائيلي على مبنى لقنصلية ايران في دمشق.

وقبل أيام، أعلنت جماعة عراقية مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن مهاجمة مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر بجنوب إسرائيل.

وقالت الجماعة المسلحة في بيان إنها هاجمت "هدفا حيويا" في إسرائيل باستخدام "الأسلحة المناسبة"، ولم تقدم المزيد من التفاصيل عن طبيعة الهدف أو السلاح المستخدم.

و"المقاومة الإسلامية في العراق"، تضم مقاتلين في فصائل موالية لإيران، وتبنت معظم الهجمات على القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تهديدا جويا أطلق من شرقي إسرائيل قصف مبنى في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

