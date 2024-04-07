ناقد رياضي: مارسيل كولر استطاع أن يعيد إنجازات وبطولات النادي الأهلي

أكد عوني نافع الناقد الرياضي، أن تاريخ النادي الأهلي وبطولاته يعيد نفسه مع المدير الفني مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، واستمرار للنتائج الجيدة التي يحققها.

وقال عوني نافع، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “فاتن عبد المعبود وعبيدة”، أن مارسيل كولر أستطاع أن يحقق العلامة الكاملة، في كافة البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، واستطاع أن يحقق الفوز عل الغريم التقليدي نادي الزمالك في كل البطولات.

وتابع الناقد الرياضي عوني نافع، أن النادي الأهلي يسير بخطوات ثابتة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأستطاع أن يصل للدور قبل النهائي، ويسير بخطوات ثابتة في البطولة.