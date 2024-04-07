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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة على ربيع.. عرض خاص لفيلم «عالماشى» الثلاثاء المقبل

عالماشى
عالماشى

تقيم الشركة المنتجة لفيلم “عالماشى” عرضا خاصا يوم الثلاثاء القادم داخل إحدى السينمات، ويشهد حضور عدد كبير من أبطال الفيلم.

ونشرت الصفحة المنتجة لفيلم علي ربيع "عالماشي" البوستر الرسمي للفيلم المقرر طرحه في عيد الفطر 2024.

ويظهر علي في البوستر يجلس على الأريكة ويحمل "ريموت" التلفزيون، وتظهر بجواره سلحفاة.

ونشر ربيع صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع الصور “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “صورة عالماشي من كواليس فيلم عالماشي، فيلم #عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك في كل سينمات مصر والوطن العربي 2024.. دعواتكم”.

يعبر البوستر عن مضمون الفيلم، والذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر 2024.

أحمد عبد الوهاب صلاح عبد الله عبد الله مشرف فيلم عالماشى علي ربيع الفنان على ربيع

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