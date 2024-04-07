عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب وجميع أعضائه بحلول عيد الفطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص برقية التهنئة كالتالي:

السيد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع بدء العمل بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نصلي أن يوفق الله جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.. دمتم في حفظ الله ورعايته.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني قداسة البابا المستشار حنفى جبالى الكنيسة عيد الفطر المبارك رئيس مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

بشرى قبل العيد.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالبورصة

موضوعات متعلقة

واثقين أن الله سيعين مساعيكم.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير "العذراء" بحارة زويلة

ترشيحاتنا

كتيبة واحدة باقية.. الاحتلال الإسرائيلي يسحب كل القوات البرية من جنوب غزة

رمضان في مصر حاجة تانية| مائدة الوايلي.. هدية المصريين للفلسطينيين

يوفق الله جهودكم الحثيثة .. قداسة البابا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية لعام 2024

وزير الخارجية الروسي يزور الصين غدًا

وزير الدفاع الإسرائيلي: أنهينا الاستعداد للرد على أي سيناريو محتمل ضد إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضعها في الثلاجة.. احتياطات لتجنب أمراض الرنجة

أسرار المحلات .. مقادير عمل الكحك الدايب بالكوب

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث إذا لم تشحن سيارتك الهجينة؟

فيديو

بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ