انخفض 2422 جنيها.. عرض العيد الأقوى على موبايل سامسونج الأفضل مبيعا

يعد هاتف Samsung Galaxy A24 في سلسلة الـ A الممتازة من سامسونج ويعتبر الهاتف بمثابة التطوير والتحديث لهاتفها السابق الـ Samsung Galaxy A23 حيث تم استخدام شاشة من نوع أفضل لتصبح سوبر اموليد التي تعد أحد أفضل الشاشات المتاحة مع معدل تحديث 90Hz وسطوع عال مع استخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G99 مع تحسين الكاميرا السيلفي لتصبح بدقة أفضل نسبياً وفي نفس الوقت تم الحفاظ على استخدام المثبت البصري الـ OIS في الكاميرا الخلفية مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 25 واط.

ولحسن الحظ يوجد خصم قوي على هاتف سامسونج Samsung Galaxy A24 بقيمة 21% ليصل سعره بعد الخصم إلى 8777 جنيها مصريا.

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مواصفات هاتف Samsung Galaxy A24 :-

* يدعم الهاتف Samsung Galaxy A24 خاصية الـ NFC .

* يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim .

* يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

* يأتي الهاتف بأبعاد 162.1×77.6×8.3 ملم مع وزن 195 جراما مع خامات من البلاستيك .

* الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 90Hz لتحصل على استجابة أفضل أثناء الاستخدام مع سطوع يصل الي 1000 شمعة .

* يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري في مكان مخصص .

* يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G99 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 .. وهو نفس المعالج المستخدم في Oppo Reno 8T .

* الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 .

* الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الماكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

* يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .