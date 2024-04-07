إلحق عرض العيد..موبايل Nokia الأفضل مبيعا بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها

يعد من أفضل الهواتف لشركة نوكيا العالمية هو هاتف Nokia C1 2nd Edition والذي يأتي بمواصفات تتمثل في شاشة 6.45 بوصة بدقة 720 * 1440 بكسل من نوع TFT ومعالج رباعي النواة من نوع Unisoc SC7731e والكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل بفتحات عدسة f/2.2 و الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و البطارية 2500 مللي امبير لا تدعم الشحن السريع .

ولحسن الحظ يوجد عرض في أحد المتاجر الإلكترونية الشهيرة بمصر وخصم بقيمة 25% ليصل سعر Nokia بعد التخفيض إلى 1725 جنيها مصريا.

إلحق عرض العيد..موبايل Nokia الأفضل مبيعا بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيه فقط

عيوب هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition :

* الهاتف Nokia لا يدعم الشحن اللاسلكي .

* لا يدعم مستشعر بصمة .

* البطارية لا تدعم الشحن السريع .

* لا يدعم خاصية الـ NFC .

* لا يدعم طبقة حماية للشاشة .

* الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس.

* الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الرابع .

مميزات هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition :

* يدعم Nokia الراديو FM .

* الهاتف يدعم تشغيل كارت ميموري وشريحتين في نفس الوقت.