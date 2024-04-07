ثمنهابمتناول الجميع.. العلماء ينجحون في صناعة "عباءة الإخفاء"

عباءة الإخفاء.. ظهرت في العديد من القصص الخيالية و كان لها جزء كبير في سلسلة افلام و قصص “ هاري بوتر ” ، و امتلكها السحرة و اعطهم قدرة الاختفاء.

نجح علماء بريطانيون أخيرا في صناعة "عباءة الإخفاء" التي لطالما كانت حلما لدى الجميع، وكانت تحكى عنها الحكايات وتتعمق في تخيلها قصص الخيال .

و ذالك عن طريق استخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في “ ثني الضوء ” و جعل الاشياء غير مرئية ، و ايضا تمكن العلماء من صنع “ عباءة الاخفاء ” قادرة علي اخفاء العديد من الاشخاص و ليس شخص واحد فقط .

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل نجاح العلماء في صنع “ عباءة الاخفاء ” و الية عملها و كيف تم تنفيذ هذه الفكرة و قدرتها علي اخفاء الاشياء …