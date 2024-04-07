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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القابضة للمياه: خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع مستمرة خلال عيد الفطر

صدى البلد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع، مع ضرورة تحديث بيانات العداد من خلال الشحن تجنبا لقطع المياه أثناء الإجازات أو العطلات الرسمية.

وأوضحت أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.


وأشارت إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الفطر المبارك تحت كود 575، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.  

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة للتحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.  

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: “القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن”.

إجازة عيد الفطر المبارك التحول الرقمي الاستهلاك الشرب والصرف الصحى لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

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