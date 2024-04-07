محافظ كفر الشيخ: توزيع 1000 حقيبة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بـ3 مراكز

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا خاصة خلال شهر رمضان المبارك.



وقال المحافظ - في بيان اليوم /الأحد/ - إنه تم توزيع 1000 حقيبة رمضان (مواد غذائية) على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز بيلا والحامول وبلطيم، حيث تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعي من مديرية الأوقاف.



وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل للمحافظة بمختلف المجالات خاصة في مجال التكافل الاجتماعي، مؤكدًا على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

