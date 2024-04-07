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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات لاستقبال عيد الفطر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  عن رفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات ، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.

 وشدد وزير التنمية المحلية  على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد وتأمين ساحات الصلاة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ مايلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للقيام بالاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الاجازة .  

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها ومراقبتها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلي استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، علي مدار أيام اجازة عيد الفطر المبارك ، مع التأكيد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية و تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

ووجه وزير التنمية المحلية،  المحافظين بإستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ملابس وأحذية وأقمشة وغيرها من المنتجات مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الأجازات ، وطالب "  آمنة" الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوي لعمل كافة أطقم رصد التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال أجازة العيد واعتبار منع التعديات علي الأراضي الزراعية أولوية أولي كل في نطاقة، مع ضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فوراً .

 

 

هشام امنة عيد الفطر المبارك التنمية المحلية الاستعداد القصو

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