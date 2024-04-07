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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منة فضالي: مشاركتى فى محارب إنقاذ موقف وبكيت بسبب محمد إمام

منة فضالى
منة فضالى

أطلقت الفنانة منة فضالى عدد من التصريحات النارية بعد مشاركتها فى مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل كوبرا. 

وقالت منة فضالي فى  تصريحات صحفية: "سعيدة إني اشتغلت مع محمد عادل إمام كان في بينا كيميا والناس حبيتنا أوي، وحسيت إني أعرفه من سنين وإننا اشتغلنا مع بعض قبل كده".

وأوضحت منة فضالى : "حنان شخصية جميلة وحقيقية وطيبة حاولت أنها تكون طبيعية، على الورق مش بيكون باين التفاصيل دي لازم نحط لمسات من عندنا، وأنا خليت للشخصة لزمة أنها بتتكلم بسرعة أوي".

وعن ردود الفعل اتجاه دورها فى كوبرا قالت منة فضالى " مكنتش متوقعة التريند بس كنت مبسوطة أن أول يوم اطلع تريند والناس تتكلم عني اتفاجئت وعيطت وحسيت بالمسئولية، ومبسوطة أن جمهور محمد إمام حبوا الشغل اللي عملناه لأن كل ما تشتغلي مع نجم الناس بتحبه بتاخدي من نجاحه".

وأما عن دورها فى مسلسل محارب قالت منة فضالى : "مشكلة مسلسل "محارب" إن من بداية المسلسل ماخدتش ورق للشخصية، حكولي الدور في التليفون سألوني إن كان عندي مانع أظهر في دور قعيدة وأن الدور حلو، وبعدها اكتشفت أن كان في ممثلة تانية هتقدمه واعتذرت، وأحمد زاهر كلمني وطلب مني أني أقدم الدور".

وأوضحت منة فضالي : "طول المسلسل بصور مش معايا ورق، باخد المشهد قبل التصوير، كنت مستاءة جدا وأغلبنا كده حسيت إني مش شايفة معالم للدور، حاولت اشتغل على الشخصية على قد ما أقدر خليتها بسيطة في اللبس والشعر والمكياج، لكن لو كان معايا ورق كنت اشتغلت على الدور شوية وكان ممكن حتى اعتذر".

وأكدت منة فضالي أنها قدمت الدور لأنها كانت تريد العمل مع المخرجة شيرين عادل قائلة: "أنا عملت الدور إنقاذ للموقف وكنت عايزة اشتغل مع المخرجة شيرين عادل وبحب الحاج أحمد السبكي وقولت أعمله مجاملة".

الفنان حسن الرداد الفنانة منه فضالى المخرجة شيرين عادل حسن الرداد مسلسل كوبرا مسلسل محارب منة فضالي

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